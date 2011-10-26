Пам’ятку на вул. А.Тарасової хочуть знищити

Історичну споруду біля готелю Hyatt на вул. А. Тарасової, 4 - що горіла на початку літа - хочуть знищити. Власники будівлі звернулись до Головного управління охорони культурної спадщини з проханням дозволити знести пам’ятку. Якщо влада надаватиме дозволи на знесення кожної історичної пам’ятки, яка згоріла чи розвалюється, а винні при цьому не будуть покарані, це стане сигналом для всіх інвесторів, що мають у власності історичні споруди, включитися в руйнування київської архітектурної унікальності.

Для захисту історико-культурного середовища Києва важливо не лише заборонити знесення цього будинку, а й суворо покарати недбалих власників і винних. Якщо винні не будуть знайдені, недбалі власники все одно мають бути покарані, як передбачає законодавство.

З самого початку, коли стало відомо про пожежу, я висунув версію, що все це навмисний підпал, мета якого звільнити місце для нової забудови.

Нагадаю, що Шевченківське РУ ГУ МВС України в місті Києві за результатами перевірок відмовилася порушувати кримінальну справу щодо згаданої пожежі. Але, завдяки моєму зверненню, в якому я висловив підозру про можливість підпалу цього будинку, Прокуратура Шевченківського району скасувала згадану постанову і направила матеріали для проведення додаткових перевірок та виконання наданих доручень.

Зазначу, що цьому будинку 105 років. У збірці пам′яток історії та культури України споруда 1909 року характеризується як яскравий приклад стилю модерн у Києві, що має значну історичну, архітектурну та художню цінність. Вже на початку ХХ століття тут були центральне опалення, каналізація та ліфти.

Олександр Бригинець - голова Постійної комісії Київради з питань культури та туризму.