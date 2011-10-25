Парк “Нивки” приберуть та відновлять в ньому благоустрій

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Столичний парк “Нивки” приберуть та відновлять його благоустрій.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідне доручення дав сьогодні голвао КМДА Олександр ПОПОВ під час робочого візиту в Шевченківський район міста та ознайомлення зі станом зазначеного парку.

«Це мало схоже на парк. Величезні кучугури сміття та вкрай занедбана територія. Керівники служб, які відповідають за стан парку, ризикують бути звільненими, якщо ситуацію не буде виправлено. Необхідно негайно прибрати та здійснити благоустрій території», – сказав О.ПОПОВ.

Він доручив КП «Київблагоустрій» протягом тижня демонтувати тимчасову споруду, яка знаходиться на території парку.

Крім того, у ході об’їзду голова КМДА оглянув також недобудований дошкільний дитячий заклад, що на вул. Якіра, 14-А, територія якого перетворилась на сміттєзвалище побутових і будівельних відходів. Наразі територія садочка належить приватній компанії. Проте власник не йде на діалог зі столичною владою, залишивши об’єкт у незадовільному стані.

«Це жахливий приклад безвідповідальності і власника території, і влади. Такий довгий час залишати приміщення садочку без догляду, аби він перетворився на напівзруйнований смітник, неприпустимо. Ми ініціюватимемо повернення території у власність міста, щоб відновити роботу садочка”, - прокоментував він. Водночас О.ПОПОВ доручив комунальним службам протягом двох тижнів прибрати територію садочка.

Окрім дитячого садочка, він оглянув прибудинкові території та зустрівся із мешканцями житлових будинків на вул. Щербакова. Ці будинки не були включені до програми ремонтів під’їздів та асфальтування прибудинкових територій.

Відповідаючи на запитання киян, голова КМДА зазначив, що будинок №61 на вул. Щербакова буде включено у програму із ремонту сходових клітин на 2012 рік. Також О.ПОПОВ доручив керівництву ЖЕУ протягом двох днів вирішити проблему із каналізацією у цьому ж будинку.

При цьому О.ПОПОВ висловив невдоволення тим, що ЖЕУ, аби ліквідувати аварію на ввіреній йому території, чекає особистого доручення голови КМДА: "Керівники житлово-експлуатаційний установ мають уважніше ставитися до скарг мешканців та миттєво реагувати без підказок від керівництва міста».