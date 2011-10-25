Презентація проектів щодо розвитку київських островів

26 жовтня о 17.00 відбудеться презентація міжнародного архітектурного конкурсу «Концепція збереження та розвитку київських островів». Метою конкурсу є виявлення кращих ідей та авторів концепції збереження та розвитку київських островів. Учасники: заступник голови КМДА Крамаренко Р.М.; головний архітектор міста Києва Целовальник С.А. та головний архітектор архітектурного бюро «Зотов» Зотов В.О. Місце проведення: «Будинок Архітектора», вул. Грінченко, 7, -й поверх.

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