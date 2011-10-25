Розпочалися змагання з міні-футболу на Кубок Дарницького району

З нагоди 100-річчя заснування футболу у місті Києві, під патронатом Голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Вітковського започатковані спортивні змагання – Відкрита першість з міні-футболу на Кубок Дарницького району.

Як повідомляє прес-служба Дарницької РДА, змагання будуть проведені протягом 2011-2012 навчального року у три етапи:

І етап – на осінні канікули (24-30.10.2011) для учнів 2001-202 року народження;

ІІ етап – на зимові канікули (26.12.2011-10.01.2012) для учнів 1999-2000 р.н;

ІІІ етап – на весняні канікули (26.03 – 01.04.2012) для учнів 1997-1998 та 1995-1996 року народження.

Співорганізаторами змагання виступають районне управління освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту ДРДА, Федерація футболу України та Київська дитячо-юнацька спортивна школа «Переможець»

24 жовтня на базі Київської інженерної гімназії проведено урочисте відкриття змагань. У І етапі беруть участь команди 32 навчальних закладів - всього близько 400 учнів.

З початком змагань юних футболістів вітали, зокрема, почесні гості - дворазові олімпійські чемпіонки, дворазові чемпіонки світу, 13-разові Володарки Кубку європейських чемпіонів, 20-разові чемпіонки Радянського Союзу: краща гандболістка світу Зінаїда Турчина та капітан збірної Радянського Союзу Людмила Бобруч; головний тренер київського футбольного клубу «Динамо» Юрій Сьомін.