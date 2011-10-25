«Київкомунсервіс» провів освітницьку роботу зі студентами

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Фахівці комунального підприємства «Київкомунсервіс» провели для студентів Національного транспортного університету екскурсії-лекції, які, зокрема, стосувалися «зеленої» логістики та ролі у цьому питанні комунальних служб міста.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Упродовж минулого тижня на прикладі роботи підприємств-перевізників побутових відходів студенти вивчали ступінь екологічності їхньої роботи, аналізували сильні і слабкі сторони, визначили ряд проблем, які гальмують впровадження «зеленої» складової.

Крім того, вони ознайомилися з новими екологічними тенденціями у роботі підприємств при зборі, транспортуванні та переробці побутових відходів на території Києва.

Крім того, за допомогою супутникової системи моніторирингу руху транспортних засобів (зокрема, сміттєвозів), студени мали можливість ознайомитись із маршрутами різних перевізників, зробити висновки щодо оптимальності маршруту руху з точки зору екологічної логістики.

Результатом зустрічей стали напрацьовані студентами-екологами пропозиції щодо підвищення екологічної ефективності роботи підприємств, які наразі працюють у галузі поводження з відходами.