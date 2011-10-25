Метрополітен започаткував Дні відкритих дверей
Обіцяють вичерпну інформацію про підприємство
Київ. 25 жовтня. УНІАН. Київський метрополітен започаткував Дні відкритих дверей. Відтак, щоквартально на промислових майданчиках підрозділів метрополітену почергово буде проводитися День відкритих дверей, програма якого включатиме: презентацію КП «Київський метрополітен», екскурсію у музеї історії Київського метрополітену, відвідування об’єктів метрополітену.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП “Київський метрополітен”.
Передбчається, що завдяки такій практиці всі бажаючі з числа звичайних пасажирів метрополітену, активістів громадських організацій та політичних партій отримуватимуть вичерпну інформацію про роботу підприємства.
Вперше день відкритих дверей відбудеться 3 листопада 2011 року, напередодні 51-річниці з дня введення в експлуатацію метрополітену у Києві.
Програма цього дня включає: презентацію КП «Київський метрополітен» (адміністрація Київського метрополітену, проспект Перемоги, 35); екскурсію у музеї; ознайомлення з електродепо «Дарниця», де розташовані безпочередньо депо, майстерня ескалаторної служби, вагоноремонтний завод (вул. Червоноткацька, 1-А).
Довідки та реєстрація учасників на день відкритих дверей проводиться за телефоном 238-44-25.