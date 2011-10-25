Київ. 25 жовтня. УНІАН. Київський метрополітен започаткував Дні відкритих дверей. Відтак, щоквартально на промислових майданчиках підрозділів метрополітену почергово буде проводитися День відкритих дверей, програма якого включатиме: презентацію КП «Київський метрополітен», екскурсію у музеї історії Київського метрополітену, відвідування об’єктів метрополітену.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП “Київський метрополітен”.

Передбчається, що завдяки такій практиці всі бажаючі з числа звичайних пасажирів метрополітену, активістів громадських організацій та політичних партій отримуватимуть вичерпну інформацію про роботу підприємства.

Вперше день відкритих дверей відбудеться 3 листопада 2011 року, напередодні 51-річниці з дня введення в експлуатацію метрополітену у Києві.

Програма цього дня включає: презентацію КП «Київський метрополітен» (адміністрація Київського метрополітену, проспект Перемоги, 35); екскурсію у музеї; ознайомлення з електродепо «Дарниця», де розташовані безпочередньо депо, майстерня ескалаторної служби, вагоноремонтний завод (вул. Червоноткацька, 1-А).

Довідки та реєстрація учасників на день відкритих дверей проводиться за телефоном 238-44-25.