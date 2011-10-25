“Сяйво” просить Київраду не передавати приміщення книгарні КП

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Трудовий колектив книгарні “Сяйво” звернувся до депутатів Київради з проханням 27 жовтня на сесії не передавати приміщення крамниці за адресою вулиця Червоноармійській, 6 комунальному підприємству до ухвалення судом рішення щодо продовження терміну оренди.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив адвокат трудового колективу книгарні «Сяйво» Олег КОРОЛЬ.

За його словами, 27 жовтня о 10.00 має відбутися засідання суду щодо продовження терміну оренди вказаного приміщення в центрі міста товариством з обмеженою відповідальністю “Сяйво”.

Як повідомив О.КОРОЛЬ, відповідні звернення трудового колективу сьогодні вранці були передані до Київради.

“Просимо Вас, шановні депутати, не ставайте на протизаконний шлях, не голосуйте за пункт 11 порядку денного сесії... Дочекайтеся рішення суду з цього приводу”, - процитував адвокат один із заключних абзаців звернення.

Він звернув увагу, що зараз справа про оренду приміщення магазину розглядається вже в апеляційній інстанції, а на попередніх судових засіданнях були прийняті рішення на користь “Сяйва”.

«Договір оренди є подовженим за законом, за Конституцією України. В дійсності йде відверте знущання над законом, нехтування, свавілля саме з ініціативи юристів КМДА і пана ПУЗАНОВА…», - заявив О.КОРОЛЬ.

Він також звернув увагу, що питання щодо “Сяйва” в порядку денному сесії Київради включено як перейменування КП “Міський центр розвитку рибного господарства” на міський магазин. У ньому також йдеться про передачу цьому КП приміщення на вул. Червоноармійській, 6, яке “Сяйво” орендувало 50 років.

“Ми застерігаємо, що ще йде розгляд судової справи, і саме в четвер, 27 жовтня, після завтра, буде розгляд справи саме про підтвердження вже судом факту продовження договору оренди на новий строк і на тих умовах, на яких він був укладений, тобто ще на 12 років. І, не дочекавшись цього суду, я вважаю, депутати Київради відверто порушать Конституцію і закони України, якщо підуть на цей крок”, - підкреслив адвокат колективу книгарні “Сяйво”.

За словами О.КОРОЛЯ, письмові попередження він також передав до Київради.

Адвокат сподівається, що рішення суду буде на корись «Сяйва», оскільки, за його словами, «представник “Київжитлоспецексплуатація”, на балансі якого зараз знаходиться приміщення, в попередньому судовому засіданні нічого не міг сказати суду проти нашого позову».

Водночас він вкотре наголосив, що “Сяйво” ніколи не претендувало і не претендує на право власності на зазначене приміщення.

“Єдине, що ми просимо, - повернути колектив, який викинули рейдери на вулицю у 2010 році, в книгарню та повернути ті книжки, які були в магазині... 60 тис. книжок...“, - підкреслив адвокат.

За словами О.КОРОЛЯ, якщо депутати все ж таки проголосують за ухвалення підготовленого проекту рішення про передачу комунальному підприємству приміщення книгарні, то “Сяйву” доведеться знову звертатися до суду й оскаржувати вже нове рішення депутатів, й на це також піде багато часу. При цьому адвокат висловив переконання, що і в новій судовій справі буде доведено правоту ТОВ “Сяйва”.

Крім того, О.КОРОЛЬ повідомив, що ТОВ “Сяйво” 5 днів тому подало позов до голови КМДА Олександра ПОПОВА з приводу розповсюдження ним завідомо недостовірної інформації в газеті “Хрещатик”.

“Де він сказав про те, що ми начебто намагаємось захопити комунальну власність, і цього ніколи не буде... І другий момент - що за нами стоять рейдери”, - уточнив він.

За словами О.КОРОЛЯ, поки що суд не відкрив провадження у справі, але ще не минув час для ухвалення відповідного рішення.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПУЗАНОВ повідомив, що депутати Київради на сесії 27 жовтня розглянуть проект рішення про передачу приміщення за адресою вул. Червоноармійська, 6, відоме як приміщення книгарні “Сяйво”, комунальному підприємству «Муніципальний магазин» для організації в ньому сучасного комунального книжкового магазину.

За його інформацією, відповідний проект рішення підготовлено в КМДА.

«Потрібно поставити крапку в питанні приміщення книгарні «Сяйво». І приміщення, і книгарня належать виключно киянам», – наголосив О.ПУЗАНОВ.

Він зазначив, що проектом рішення передбачено також унеможливлення перепрофілювання в подальшому цього магазину.

Також О.ПУЗАНОВ зауважив, що книгарня відчинить свої двері для відвідувачів 6 листопада, як і планувалось. Зараз у цьому приміщенні КП «Київжитлоспецексплуатація» здійснює ремонтні роботи. Вартість ремонту становить 300 тис. грн. Роботи вже виконані на 90%.