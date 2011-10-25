У Києві зберуться керівники найпотужніших фінпромгруп України

Київ. 25 жовтня. УНІАН. 31 жовтня в Києві відбудеться друге засідання Ради експортерів при МЗС України за участю міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКО – голови Ради експортерів, та керівників 17 найпотужніших фінансово-промислових груп України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За словами О.ДИКУСАРОВА, метою засідання є обговорення перспективних напрямів розширення географії експорту продукції фінансово-промислових груп України.

Крім того, на засіданні будуть представлені економічні можливості фінансово-промислових груп, їх досягнення і перспективи розвитку.

«Друге засідання Ради стане додатковим конкретним кроком у посиленні зовнішньоекономічної складової української дипломатії, вироблення ефективних підходів з реалізації та всебічної підтримки інтересів провідних українських фінансово-промислових груп за кордоном», - сказав він.