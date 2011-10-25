Кужель вважає, що Київ може назавжди втратити книгарню “Сяйво"
Вбачає "приховане рейдерство"
Київ. 25 жовтня. УНІАН. Координатор громадського руху “Громадянський опір”, президент АЦ “Академія” Олександра КУЖЕЛЬ вважає, що Київ може назавжди втратити книгарню “Сяйво”, яка була візитівкою міста.
Про це О.КУЖЕЛЬ сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН, у ході якої колектив книгарні вкотре запросив голову КМДА Олександра ПОПОВА та його заступника Олександра ПУЗАНОВА до конструктивного діалогу з приводу долі магазину.
За словами О.КУЖЕЛЬ, на центральних площах та вулицях європейських столиць завжди можна побачити книгарні, де можна придбати як найкращі путівники, так і твори найкращих місцевих авторів, диски, а іноді навіть випити кави. Саме таким, за її словами, був магазин “Сяйво” у Києві.
На переконання О.КУЖЕЛЬ, те, що зараз відбувається навколо “Сяйва”, є прихованим «рейдерським захопленням».
«Одною із форм рейдерства, корупції нинішньої влади є створення комунальних підприємств. І повірте мені, тут Київська адміністрація не є оригінальною. Що ми бачимо через бажання пана ПУЗАНОВА створити комунальне підприємство на базі цього приміщення: продовження того ж рейдерства. Це буде створено комунальне підприємство, яке в подальшому зробить якусь ситуацію, після чого буде липове банкрутство. І після цього це приміщення знову переходить у руки тих, хто намагалися раз його захопити”, - заявила О.КУЖЕЛЬ.
На її думку, зараз ті самі люди продовжують намагання заволодіти приміщенням на вулиці Червоноармійській, 6, «просто вони пішли іншим шляхом – програвши суди, вони пішли рейдерством через “піджаки” Київської адміністрації».
«Так працював ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ: створювалось КП, воно не сплачувало ніяких податків у місцевий бюджет, створювалась ситуація по липовому банкрутству і підприємство переходило тому, хто виставлялв вимоги по банкрутству даного підприємства... Тобто, це прихована, дуже швидка та ефективна форма новго банкрутства, нового рейдерства”, - підкреслила О.КУЖЕЛЬ.
Вона закликала киян стати на захист “Сяйва” і висловила сподівання, що до цього підключаться громадські організації не лише Києва, а й усієї України.
Присутній на прес-конференції президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр АФОНІН висловив переконання, що Київрада не має морального права забирати приміщення у “Сяйва”.
Він упевнений, що за “більшістю” у Київраді і сьогодні стоять "ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, СУПРУНЕНКО та усі ті, хто хоче відкусити собі ласий шматок”, і вичікують “для нанесення чергового удару”.
“Те, що Київ сьогодні опускається на дно безкультур’я, нікого не цікавить. Сьогодні я абсолютно чітко заявляю про позицію Української асоціації видавців: ми вважаємо і вважали, що книгарня “Сяйво” мусить бути повернута трудовому колективу й оренда продовжена по закону. Ми всіляко будемо підтримувати будь-які акції, спрямовані на те, щоб це рішення мало такий кінцевий варіант”, - заявив О.АФОНІН.
У свою чергу, письменниця Ірен РАЗДОБУДЬКО заявила, що те, скільки триватиме відстоювання книгарні трудовим колективом “Сяйва”, залежить у тому числі від читачів і письменників.
“Я хочу нагадати владі, що революції усі робила інтелігенція. І якщо інтелігенція зараз вам каже: «Зупиніться», то будьте обережні, бо вони розумні, організовані... Бо повірте, інтелект є дуже серйозною зброєю проти вас”, - зазначила О.КУЖЕЛЬ, звертаючись до представників столичної влади.
Разом з тим, вона висловила сподівання на те, що О.ПОПОВ просто не володіє достовірною інформацією про ситуацію із “Сяйвом”.
“Хочемо дати йому можливість її дізнатися. Бо я знаю, що всі його заступники призначені з Адміністрації Президента і він не завжди має можливість впливати. Але б дуже хотіла, щоб він мав можливість показати нам, киянам, що він впливає на ситуацію і думає про тих виборців, яких він хоче очікувати на свої вибори. У нього сьогодні тест: чи буде інтелігенція Києва, яка у столиці проживає перебільшено, бо так історично склалось, чи буде вона його підтримувати. Бо ми не дозволимо так наступати на культуру української столиці”, - додала О.КУЖЕЛЬ.
За її словами, у четвер голосування у Київраді по проекту рішення щодо передачі приміщення “Сяйва” комунальному підприємству має бути поіменним.
Як повідомляв УНІАН, керівництво Києва неодноразово заявляло, що у приміщенні по вулиці Червоноармійській, 6 буде відкрито муніципальний магазин, і висловлювало категоричну позицію, відповідно до якої, приміщення не буде передано приватним структурам. У КМДА наголошують, що термін дії договору оренди між Шевченківською райдержадміністрацією і ТОВ “Книгарня “Сяйво” закінчився 1 січня 2010 року, тому про побов’язання продовжити оренду цього приміщення за тим договором не може йтися. Водночас у “Сяйві” стверджують, що мають законне право на продовження договору оренди, що діяв у 2010 році, до рейдерського захоплення, і доводять це у судах.