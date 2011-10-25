У Києві пройде бенкет Українського католицького університету

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Український католицький університет (УКУ) збирає провідних українських громадських лідерів, підприємців і культурних діячів у рамках четвертого Благодійного бенкету УКУ.

Про це УНІАН повідомила в київському представництві УКУ.

Захід відбудеться в суботу, 29 жовтня, в головному бенкетному залі київського готелю «InterContinental».

Мета бенкету - підтримка розвитку новітньої моделі університету світового рівня в Україні. Всі зібрані кошти будуть направлені на розвиток навчальних програм, студентських стипендій та будівництва нового університетського містечка Українського католицького університету.

Благодійний бенкет УКУ відбувається уже вчетверте та є найбільшим освітнім Благодійним бенкетом в Україні. Подія проходить за підтримки Почесного комітету друзів УКУ, цього року до нього входять: Блаженніший Святослав ШЕВЧУК, Кардинал Любомир ГУЗАР, Богдан ГАВРИЛИШИН, посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, Кшиштоф ЗАНУССІ, Адріан СЛИВОЦЬКИЙ, Катерина ЮЩЕНКО, Терезія ЯЦЕНЮК, Князь Мішель СВЯТОПОЛК-ЧЕТВЕРТИНСЬКИЙ.

Родзинкою заходу є традиційний Тихий аукціон, під час якого учасники заходу матимуть можливість оглянути та придбати роботи провідних українських художників.

Також гостей Бенкету чекає ексклюзивний виступ гурту «ПіккардійськаТерція».

Благодійний бенкет УКУ – це унікальна можливість опинитись в колі провідних діячів української громадськості та підтримати давні традиції меценатства в Україні.

Для резервування квитків чи за додатковою інформацією просимо звертатися до: Представництва УКУ в Києві +380 (44) 425-39-37; +380 (97) 653-82-48.