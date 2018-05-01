"Молодість 41": Гофман показав нове кіно, Ющенко обмовився, а Герман приміряла 3D-окуляри

Скромність прикраса не лише мудрості, але тепер і "Молодості": 41 кінофорум розпочався 22 жовтня у столичному кінотеатрі "Київська Русь", який і досі відображає незмінність радянських форм, з якими важко співвідноситься головний атрибут усіх відкриттів-закриттів – червона доріжка.

Екс-президентське подружжя і Єжи Гофман солодко вітаються

Її цьогоріч вирішили не розстеляти. А в головному вестибюлі кінотеатру залишили ігрові автомати. Через декілька хвилин, коли усі запрошені зайняли місця розпочалося дійство з неймовірно витонченої мелодії Ніно Роти з фільму "Амаркорд" Фелліні. У виконанні "New Era Orchestra" також прозвучала несподівана мелодія із "Кримінального чтива", що зірвала овації у присутніх. Але, звичайно, не обійшлося без промов. Привітання від президента Януковича з Бразилії передавала його радниця Ганна Герман у 3D-окулярах, яка зазначила, що ""Молодості бракує трохи грошей" і пообіцяла: фінансування фестивалю збільшуватиметься. На що арт-директор кінофоруму Андрій Халпахчі в’їдливо викрикнув: "Ура!".

Ганя Герман у 3D

Герман зустрічали без особливих овацій, а дехто з присутніх навіть освистав радника президента. Та не обійшлося і без слова почесного президента фестивалю Віктора Ющенка, який вручав нагороду за внесок у розвиток кінематографу "Золотий олень" визначному сценаристу Рустаму Ібрагімбекову (автору "Білого сонця пустелі" і "Втомлених сонцем"). Ющенко в процесі звернення до кінематографічної зали обмовився про "всеперемагаюче добро і зло". А 72-річний Ібрагімбеков також потішив публіку останньою у промові тезою: "Я завжди знав, що нагороди потрібно отримувати, коли молодий, повен енергії та націлений в майбутнє".

Польський режисер і Ганна Герман

Опісля представлення головного журі, яке цьогоріч очолює українська письменниця Оксана Забужко, уся увага зали була прикута до представлення фільму-відкриття "Варшавська битва 1920". На сцені з’явилися польські гості, серед яких були режисер картини Єжи Гофман і посол Польщі в Україні Генрік Літвін. Пан посол, якому випало говорити першим, зіронізував: "Останнє, що ви хочете почути – це виступ посла". Також він радів із того, що почув чудову музику Ніно Роти з шедевру Федеріко Фелліні і констатував, що буде показане згодом ("Варшавська битва 1920") відрізнятиметься від неординарності "Амаркорду". Коли слово взяв Єжи Гофман публіка суттєво оживилася від його чудового почуття гумору. З вуст пана Гофмана пролунали такі афористичні фрази: "Якщо фільм вам сподобається – слова не потрібні. Якщо не сподобається – жодні слова не допоможуть"; "Ваші оплески приймаємо в кредит, а з кредитом потрібно бути обережним". Згодом усі присутні надягнули 3D-окуляри і поринули в "найновіший фільм" польського режисера.

До певної міри не порушуючи традиції кровопролитної метушні Гофман створив нову картину саме для відкриття. Ефект присутності цієї картини у свідомості глядача миттєвий і до неможливого нав`язливий. Таке безпринципне нагромадження жорстокості режисер намагався погасити вкрапленнями сліз. Тому цю двогодинну епіку можна було б з упевненістю назвати двома годинами метушні і сліз. І вже коли здається, що головний персонаж все ж не повернеться до коханої (епізод, коли його проштрикують списом) сюжет передбачливо закінчується сценою в госпіталі, де медсестра зустрічає свого пораненого героя. А інші у цьому фільмі лиш зібрання понівечених людей, які під час битв втрачають життя швидше ніж ми можемо сприйняти їхню смерть.

До певних позитивів стрічки можна віднести і справді доречне тривимірне зображення, яке не спотворює цей високобюджетний жанровий фільм , а додає йому додаткового інтересу. Та це лише початок. Протягом усього фестивального тижня можна буде переглянути творіння абсолютно молодих, які будуть позбавлені власних кліше, за відсутності досвіду і певного кінематографічного статусу.

Незмінний арт-директор Халпахчі і Ющенки

За головний приз "Молодості" цього року змагаються 26 студентських стрічок, 23 короткометражних і 12 повнометражних фільмів. Крім того, гості фестивалю матимуть змогу побачити 21 фільм національного конкурсу "Панорама українського кіно 2010-2011" і приблизно 20 окремих позаконкурсних програм, серед котрих ретроспективи Сандрін Боннер, Майї Дерен, довгі ночі короткого метру з Франції та Німеччини і чимало інших цікавинок.

Закриється "Молодість 41" 30 жовтня все у тому ж кінотеатрі "Київська Русь". Фільм-закриття досі організатори тримають у таємниці – чи то самі не визначились зі стрічкою, чи то такий великий сюрприз готують глядачам.

Фото - УНІАН