Мерія залучить інвесторів для будівництва в метро мережі Wi-Fi

Київ. 25 жовтня. УНІАН. У Київському метрополітені планується побудувати мережу Wi-Fi для надання якісних телекомунікаційних послуг мешканцям і гостям столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, для цього голова КМДА Олександр ПОПОВ доручив відповідним розпорядженням провести в установленому порядку конкурс із залучення інвестора.

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» визначено замовником виконання будівельних робіт. Воно має розробити техніко-економічні показники, можливі передпроектні пропозиції та погодити їх з Головним управлінням транспорту та зв’язку.

Провести конкурс має постійно діюча конкурсна комісія із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Києва.