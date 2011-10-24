Київський зоопарк запевняє, що всі тварини "на місці"

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Київський зоопарк заперечив наявність факту продажу тварини колекції звіринця в приватні руки.

Про це заявив сьогодні на прес-брифінгу заступник генерального директора Зоопарка по зоочастині Костянтин ОРЛОВ у зв’язку з поширенням одним з телеканалів інформації про продаж удава, який належав зоопарку, приватній особі.

“Я офіційно заявляю, що Київський зоопарк ніколи не продає тварин в приватні руки. Завжди є торгівля тваринами або обмін тваринами між зоопарками. При цьому продаж завжди відбувається за договірною ціною, бо в нас навіть відсутні як такі ціни на тварин.

В приватні руки Київський зоопарк тварин не продає”, - наголосив К.ОРЛОВ .

Він пояснив, що встановлено факт продажу пітона в приватні руки, але ця тварина не належала Київському зоопарку.

“Через те, що нас в черговий раз звинуватили і пройшла чергова дезінформація, черговий напад на Київсткий зоопарк, ми не могли не відреагувати на це. Тому 20 жовтня проведи інвентарицзацію тварин. На основі цієї інвентарзиція було виявлено, що всі наші тварини на місці”, - запевнив К.ОРЛОВ .

У свою чергу співробітники зоопарку, які були причетні до продажу тварини - працівник відділу акватераріумів Іван НЕЇЖКО та працівник по догляду за тваринами цього ж відділу Денис ДЕНИСЕНКО – пояснили журналістам, що до них звернувся молодий хлопець, одягнений в уніформу зоопарка, з проханням продати удава, якого він хоче подарувати товаришу на день народження. За їхніми словами, вони пояснили хлопцю, що в зоопарку тварин не продають і що шукати треба в приватних колекціях. Однак бажаючи допомогти погодились знайти приватного колекціонера і до вечора вже мали певні контакти людину, яка готова була продати удава. Як зазначив І.НЕЇЖКО, він понад 30 років займається рептиліями, тому знайти такого колекціонера йому було не важко.

За словами цих співробітників з проханнями продати тварин до них звертаються не часто, можливо раз на рік. Здебільшого людя приходять з проблемами, коли тварину вже десь купили і хочуть проконсультуватись щодо її утримання.

Довідка УНІАН. 21 жовтня Київський зоопарк заявив, що вимагає у керівництва телеканалу «1+1» вибачення у зв’язку з дезінформацією про торгівлю тваринами. В повідомленні зоопарка говорилось, що 20 жовтня 2011 р., на Інтернет-порталі «Дуся» була розміщена інформація про те, що начебто журналісту телеканалу «1+1» Денису ДАНЬКО «з-під поли» продали удава з колекції Київського зоопарку – на доказ того, що в зоопарку торгують тваринами. Керівництво зоопарку заявило, що дезінформація була виготовлена на замовлення телеканалу «1+1», який наступного дня почав «розкручувати» її у ранковій програмі «Сніданок з «1+1» та анонсувати для вечірньої програми «Гроші».