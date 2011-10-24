Столичні підприємства погашують заборгованості із зарплати

Київ. 24 жовтня. УНІАН. З початку року 1 тис. 472 столичних підприємства погасили заборгованість із заробітної плати на суму 136,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України в м. Києві.

Згідно з повідомленням, на особливому контролі податківців перебувають підприємства, що мають заборгованість перед працівниками і порушують норми Закону «Про оплату праці» щодо термінів виплати зарплати.

В результаті погашення заборгованості із заробітної плати з початку року до бюджету надійшло 24,5 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб.