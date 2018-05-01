Андріївський узвіз: яким він буде через рік

Історичний центр Києва за останні роки зазнав суттєвих архітектурних змін і не завжди на краще. Тому кожна нова поява на цих старовинних вулицях будівельників та будівельної техніки викликає посилену увагу і запитання: які роботи тут проводитимуться, за якими проектами і дозволами.

На оновлення очікує і одна з найвідоміших вулиць столиці — древній Андріївський узвіз. Міська влада вже затвердила концепцію його реставрації. Головна мета - створити в історичному центрі Києва туристично-рекреаційну зону з розвинутою сучасною багатофункціональною інфраструктурою туристичного сервісу.

Виконувач обов`язків директора інституту "УкрНДІпроектреставрація" Олександр Молож говорить, що Концепцію реставрації Андріївського узвозу було розроблено фахівцями ще у 2009 році.

"Враховуючи високий рівень історико-культурної цінності об`єкту проектування, основні архітектурні рішення реалізації концепції базуються передусім на засадах реставрації та регенерації забудови. На засіданні архітектурно-містобудівної ради Києва консультативно схвалено проект реставрації та ремонту забудови, благоустрою території та реконструкції інженерних мереж цієї вулиці в частині визначених першочергових заходів. Це, по-перше, реконструкція інженерних мереж Андріївського узвозу, по-друге, благоустрій та озеленення вулиці з реконструкцією дорожнього покриття, а також ремонтно-реставраційні роботи на фасадах будівель", - сказав Олександр Молож.

За його словами, зараз ремонтно-реставраційні роботи ведуться лише на тих об`єктах, що належать міської комунальної власності. "Це загалом 29 об`єктів, з них 26 житлових будинків і три - малі архітектурні форми (альтанка, сходи). На них уже виготовлені паспорти і тут розпочато роботи. Решта 24 житлові будинки на цій вулиці знаходяться у приватній власності, і їхня реконструкція відповідно до закону має здійснюватися за рахунок власників, звичайно, за погодженням із нами. Скажу, що на сьогодні лише три чи чотири власники звернулися до нас з проханням розробити такі проекти реконструкції фасадів", - повідомив він.

Всі роботи першого етапу планується завершити до початку чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Вже отримано позитивний експертний висновок з ДП "Укрдержбудекспертиза", розпочато і фінансування робіт. Поки що передбачається фінансування в розмірі 40 млн. грн. з міського бюджету. Проте реконструкція вулиці триватиме до 2015 року.

"Концептуально перед нами стоять значно ширші завдання, оскільки ця історична територія стає дедалі привабливішою як для гостей столиці України, численних туристів з-за кордону, так і для самих мешканців Києва, які охоче приходять сюди у годину дозвілля. Ми маємо врахувати новації у розвитку туристичної сфери, оскільки саме цей напрямок дає змогу максимально ефективно використати унікальні особливості Андріївського узвозу", - підкреслює Олександр Молож.

За його словами, зараз ретельно вивчаються архівні документи, що стосуються спорудження будинків, прокладення комунікацій. "Доводиться аналізувати навіть хімічний склад первісних розчинів і фарб, які використовувалися тоді. Досліджуємо фундаменти і стіни будинків, аби визначити їхню витривалість. На жаль, не всюди це вдається зробити, адже на приватну територію наших фахівців не всюди навіть і пускають", - додав фахівець.

Олександр Молож повідомив, що при реставрації Андріївського узвозу обов`язково буде збережено славнозвісну бруківку вулиці. "Особливість ремонту дорожнього покриття полягає у тому, що у 80-і роки тут допустили значні перепади по висоті між тротуарами і проїжджою частиною, які доходили до 70 см. Цього в принципі не повинно бути, і зараз ми працюємо над тим, щоб усунути такі недоречності. Адже в багатьох туристичних зонах інших країн для зручності пішоходів взагалі відсутня різниця по вертикалі між пішохідною і проїжджою частинами однієї вулиці. Але саму бруківку буде обов`язково збережено, як і валуни, укладені по центру вулиці. Частину каменів доведеться замінити з огляду на їхню зношеність. Збережемо і ліхтарі, які стали окрасою вулиці, буде облаштовано і підсвічування будинків", - пообіцяв він.

Після реконструкції Андріївський узвіз залишатиметься пішохідним, але буде забезпечена можливість проїзду спецтранспорту – карет швидкої медичної допомоги, автомобілів пожежних та рятувальних служб міста.

Сувенірна торгівля теж залишиться на узвозі, проте в дещо у видозміненому вигляді. Планується визначити чіткі торговельні місця і розробити типові тимчасові споруди для них.