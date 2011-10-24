Київ. 24 жовтня. УНІАН. ПАТ АК «Київводоканал» переходить на автономне опалення. Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, з цією метою на водопровідній насосній станції «Троєщина» встановлено тепловий котел.

У рамках підготовки до опалювального сезону працівниками НС «Троєщина» виявлено, що вузол обліку теплової енергії, встановлений на тепломережі, вийшов з ладу. Заміна подібного лічильника коштує значних грошей, у зв’язку з цим керівництво «Київводоканалу» вирішило встановити на насосній станції тепловий котел.

Раціональність такого кроку полягає також у можливості зекономити на сплаті рахунків за електроенергію. Зокрема, вартість електроенергії, що використовується для підігріву води у теплових котлах, значно менша, аніж вартість теплової енергії, яка подається для опалення до тепломережі компанією «Київенерго».

У рамках урядової програми енергозбереження товариство підготувало два проекти щодо встановлення теплових насосів на водопровідній насосній станції «Оболонь» та каналізаційній насосній станції «Комсомольська», які дозволять економити споживання електроенергії принаймні втричі.