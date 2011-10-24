З 1 грудня в Києві працюватимуть соціальні патрулі

Київ. 24 жовтня. УНІАН. З 1 грудня 2011 року до 1 квітня 2012 року в місті буде організовано соціальне патрулювання.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на відповідне розпорядження, що підписано головою КМДА Олександром ПОПОВИМ, буде створено міський оперативний штаб допомоги бездомним особам, а на базі будинку соціального піклування сформують три спеціальні виїзні бригади.

Головному управлінню праці та соціального захисту населення доручено при несприятливих погодних умовах у зимовий період вишукати можливість щодо збільшення на 30% кількості ліжко-місць у Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (в с. Ясногородка Вишгородського району Київської області).

Районним держадміністраціям доручено на базі районних установ соціального захисту створити банки одягу та взуття для бездомних, залучивши до їх наповнення спонсорські, благодійні та меценатські кошти, гуманітарну допомогу від установ, громадських організацій та громадян.

Головне управління охорони здоров’я має забезпечити надання медичної допомоги безпритульним у лікувальних установах, а також послуги «швидкої допомоги» за викликом виїзних бригад соціального патрулювання.