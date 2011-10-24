Київенерго закінчила 9 місяців з прибутком 23 млн. грн.

Київ. 24 жовтня. УНІАН. За підсумками 9 місяців поточного року ПАТ «Київенерго» отримала позитивний фінансовий результат. Прибуток Компанії склав 23 млн. 156 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба “Київенерго”.

На підприємстві зазначають, що як і торік, такі результати стали можливі завдяки перерахуванням у третьому кварталі компенсації різниці між собівартістю виробництва теплоенергії та чинними тарифами на тепло для населення в Києві.

“Так, 7 липня цього року від КМДА надійшли кошти сумою 715 млн. 230 тис. 968 грн, які одразу ж були перераховані ДК «Газ України», як розрахунок за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії на потреби населення. Аналогічна ситуація була і в третьому кварталі 2010 року – тоді 3 вересня міська влада перерахувала 1 млрд. 444 млн. 774 грн., що також дозволило отримати позитивний фінансовий результат у розмірі 641 млн. 627 тис. гривень за 9 місяців 2010 року”, - інформують в “Київенерго”.