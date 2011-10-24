Попов «нещадно каратиме» за неякісне прибирання сміття

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ пригрозив комунальникам Шевченківського району столиці, з якими провів зустріч, «нещадно карати» за неякісне прибирання сміття.

Як повідомляє прес-служба КМДА, у ході зустрічі керівниками та іншими представниками ЖЕКів обговорювались питання підвищення якості надання комунальних послуг киянам.

Зокрема, О.ПОПОВ наголосив, що благоустрій міста – це не лише прибирання у парках та скверах, це й щоденне прибирання у під’їздах, на прибудинкових територіях, вивезення сміття тощо.

«Нам непросто далося рішення щодо підвищення квартплати. Хочу наголосити: дуже важливим є питання ефективного використання цих коштів. Ми маємо покращити якість надання послуг киянам», – зазначив голвао КМДА.

Окрему увагу він звернув на прибирання прибудинкових територій.

«Я майже щоденно зустрічаюся з киянами, і ще жодного разу вони не сказали, що задоволені роботою ЖЕКу. Я чую лише скарги», – підкреслив О.ПОПОВ.

Також він сказав, що завдяки активній роботі органів самоорганізації населення має змогу оперативно отримувати достовірну інформацію щодо благоустрою територій, прибирання сміття, ліквідації сміттєзвалищ.

«Я вас попереджаю. Я буду нещадно карати за неякісне прибирання сміття. У вас є все для того, щоб Київ був чистим», – сказав керівник столичної міськдержадмінітсрації.

Також О.ПОПОВ зазначив, що зараз міська влада не планує підвищення заробітної плати керівникам ЖЕКів. На його думку, з метою підвищення заробітної плати двірників, слюсарів, сантехніків та інших робітників необхідно розробити та впровадити єдині для усіх районів міста стандарти оплати праці. Що ж стосується керівників ЖЕКів, то питання їхнього преміювання можна розглядати лише після того, як вони наведуть порядок на територіях.