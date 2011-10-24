У Квітневому провулку на місці скандальної забудови заклали сквер

16:48, 24 жовтня 2011
Київ
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Попов пообіцяв подальший благоустрій цієї зони

Київ. 24 жовтня. УНІАН. У Квітневому провулку в Києві на місці скандальної забудови заклали новий сквер та встановили дитячий майданчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, 22 жовтня разом з мешканцями у висадженні дерев на місці, яке захищають від будівництва, взяв участь голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Він зауважив, що до міської влади звернулись кияни, які проживають поряд з провулком, із проханням допомогти припинити на цій території будівництво та облаштувати сквер.

«Я із задоволенням підтримав ініціативу мешканців і долучився до благоустрою території. Уже сьогодні всі разом ми висадили тут перші дерева та встановили дитячий майданчик. Переконаний, що цей сквер стане першим кроком, з якого, я думаю, метр за метром розпочнеться і благоустрій прилеглої території», - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомлялося, протистояння мешканців будинків №№10-12 Квітневого провулку та фірми, яка намагалася побудувати на місці зеленої зони площею 0,31 га торгово-розважальний центр, тривало п’ять років.

В КМДА зазначають, що О.ПОПОВ підтримав позицію громади щодо цього скандального об’єкта. У липні цього року Київрада відмовила ТОВ «Гіппократ плюс» у поновленні договору оренди земельної ділянки. Голова КМДА доручив привести територію на місці скандального будівництва до належного стану.

Цієї суботи О.ПОПОВ пообіцяв, що міська влада й надалі підтримуватиме ініціативу киян у питаннях благоустрою міста.

«Лише об’єднавши зусилля влади і киян, ми зробимо наш Київ чистим і охайним. Ми повернемо йому звання зеленої столиці», – сказав голова КМДА.

Також О.ПОПОВ зазначив, що міська адміністрація найближчим часом запропонує депутатам Київради змінити призначення цієї території та надати їй статус скверу загального користування.

 

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