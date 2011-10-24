В Києві відбудеться Міжнародний кінофестиваль «Люди і кораблі»

Київ. 24 жовтня. УНІАН. 24-28 жовтня в Києві відбудеться третій Міжнародний кінофестиваль морських документальних, історичних, пригодницьких фільмів і телепрограм «Люди і кораблі».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили організатори заходу.

На фестивалі будуть представлені документальні фільми режисерів із семи країн, серед яких США, Франція, Швеція та інші. До конкурсної програми увійшло кілька десятків фільмів.

Як відзначив на прес-конференції президент Міжнародного кінофестивалю «Море кличе» (Санкт-Петербург) Сергій АПРЕЛЄВ, російський фестиваль вже три роки тісно співробітничає з фестивалем «Люди і кораблі», який проводиться в Києві. Зокрема, організатори обмінюються фільмами, які демонструються в конкурсній програмі.

С.АПРЕЛЄВ повідомив, що цього року на київському фестивалі «Люди і кораблі» будуть представлені не тільки «морські» стрічки, а й пригодницькі, що дає можливість розширити його репертуар. За його словами, організатори заходу переслідують мету збудити інтерес громадян до морської тематики. «А на базі інтересу прокинеться і свідомість громадян як представників морських держав», - сказав С.АПРЕЛЄВ.

Голова Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників Олександр КУЗЬМІН відзначив, що фестиваль «Люди і кораблі» відбувається за підтримки Державної служби з питань інвалідів і ветеранів України. За його словами, фестиваль зарекомендував себе як значуща подія, проте надалі розраховує на розширення його аудиторії, в першу чергу, за рахунок молоді.

С.АПРЕЛЄВ повідомив, що сьогодні в рамках фестивалю відбудеться прем`єрний показ фільму відомого французького режисера Жака ПЕРРЕНА «Імперія в серці Півдня». У стрічці війна у В`єтнамі показана очима французьких, американських і в`єтнамських операторів. Унікальні зйомки супроводжуються авторськими коментарями Ж.ПЕРРЕНА.

Фільми фестивалю демонструються з 24 по 28 жовтня в Київському міському палаці ветеранів за адресою: вул. Бастіонна, 11.