Київ став переможцем другого сезону Майданс

Команда Києва стала переможцем другого сезону танцювального шоу «Майданс».

У фіналі, який відбувся минулої суботи, 22 жовтня, команда Києва змагалася з командами чотирьох міст України. Три з яких також були визначені переможцями попередніх етапів танцювального конкурсу: це збірна Криму, команди Харкова та Запоріжжя. До них у фінальному поєдинку долучилось місто глядацьких симпатій - Рівне.

За результатами голосування журі, Рівне за свій виступ у фіналі отримало 76 балів, Харків - 75 балів, Київ - 74 бали, збірна Криму - 73 бали, Запоріжжя - 69 балів. За результатами голосування журі та телеглядачів, які відправляли СМС за команду, яка найбільше їм сподобалась, Київ отримав більше всіх балів - 104. У Харкова в результаті 101 бал і місто отримало друге місце, у Рівного - 91 бал і віжповідно третє місце.

Як відомо, столиця боролася за головний приз конкурсу - 1 млн. грн. для того, щоб побудувати в місті парк для паркуру. Команду готував до виступів і ставив номера хореограф Андріс КАПІНЬШ - учень відомого хореографа Алли ДУХОВОЇ.

Команди, які виступали у фіналі «Майданс-2», готували хореографи: Аліса ЗАЙЦЕВА (Рівне), Руслан МАХОВ (команда Запоріжжя), Амадор ЛОПЕС (Харків) та Олексій КАЛАЧОВ (Кримська збірна).

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, вітаючи команду киян з перемогою, висловив задоволення, що місто тепер, між іншим, є і танцювальною столицею України та подякував дітям за їх старання. Виступаючи він відзначив також, що "Майдансу" бути й надалі.