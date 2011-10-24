У Києві з'явиться вулиця авіаконструктора Сікорського

Київ. 24 жовтня. УНІАН. Комісія Київради з питань культури та туризму підтримала звернення Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв та за підтримки Посольства США в Україні щодо перейменування вулиці Танкова на бульвар Ігоря Сікорського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

"Ігор Сікорський, Олександр Архипенко та інші видатні особи, які народилися і почали свою діяльність в Києві, а потім творили в Сполучених Штатах Америки, є своєрідним містком між Україною та США. Безумовно, імена цих видатних українців повинні носити вулиці як в Україні, так і в США", - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, в Києві досі зберігся будинок І.Сікорського, але він потребує термінового ремонту. Будинок, в якому народився всесвітньо відомий авіаконструктор, знаходиться за адресою: вул. Ярославів Вал, 15-б. Депутат висловив сподівання, що київська влада або американські меценати докладуть зусиль до відновлення будівлі.

О.БРИГИНЕЦЬ уточнив, що проект рішення про перейменування вулиці Танкової винесений на сесію Київради 27 жовтня 2011 року.

Довідка УНІАН. Видатний авіаконструктор ХХ століття І.Сікорський народився 25 травня 1889 року в Києві. Навчався в Київському політехнічному інституті. У Києві збудував перший у світі вертоліт, перший у світі літак-гігант, названий на честь українського богатиря, похованого в печерах Києво-Печерської Лаври - "Ілля Муромець". Переїхавши в США, сконструював гідроплани та започаткував масове виробництво вертольотів.