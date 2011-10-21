Гавана. 21 жовтня. УНІАН. Між Києвом та Гаваною буде відкрите пряме авіасполучення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на українсько-кубинському бізнес-форумі, що відкрився сьогодні в Гавані.

За його словами, очікуване відкриття у наступному році прямого авіасполучення між Києвом та Гаваною дозволить активізувати взаємодію ділових кіл двох держав, здійснювати туристичний обмін, зміцнювати зв’язки українського та кубинського народів.

«Переконаний, що традиційні відносини дружби та взаєморозуміння між нашими країнами будуть і надалі запорукою плідного двостороннього співробітництва», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України перебуває з державним візитом у Республіці Кубі.