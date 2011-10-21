«Київгаз» придбає 8 нових спецавтомобілів для ліквідації аварій

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Найближчим часом автомобільна база газопостачальної компанії ПАТ «Київгаз» поповниться 8 укомплектованими автомобілями, що дозволить оперативно ліквідовувати аварійні ситуації. Крім того, «Київгаз» планує придбати ще 10 машин для виконання поточних ремонтів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, сьогодні голова правління ПАТ «Київгаз» Сергій ГОРОВИЙ презентував першому заступнику голови КМДА Олександру МАЗУРЧАКУ зразки нового аварійного автомобіля та автомобіля для поточного ремонту.

«Придбані нові автомобілі не мають аналогів. У нас буде найкраща аварійна служба. На черзі – придбання необхідного технічного обладнання та комплектація автомобілів, які значно покращать роботу нашої компанії», – зазначив С.ГОРОВИЙ.

За словами О.МАЗУРЧАКА, завдяки серйозній роботі з переоснащення, яка наразі ведеться у «Київгазі», до чемпіонату Євро-2012 столиця матиме якісно інший рівень обслуговування населення. Зокрема, це стосуватиметься перевірки димвентканалів та контролю роботи газових плит, колонок тощо.

Також він додав, що штабно-командні навчання з цивільного захисту населення, які тривали днями у Києві, довели необхідність переоснащення всіх комунальних служб. Вони повинні бути обладнанні найсучаснішими технологіями і приклад тому – нові аварійні машини ПАТ «Київгаза», переконаний О.МАЗУРЧАК.