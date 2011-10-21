Мешканцям Святошинського району повернули гарячу воду та опалення
Рюмшин особисто перевірив ліквідації поривів
За дорученням Олександра Попова голова Святошинського району Сергій Рюмшин здійснив об’їзд проблемних місць району. Зокрема тих, що стосуються опалювального сезону та благоустрою території.
Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, С.Рюмшин побував на об’єктах, де щойно завершилися роботи з ліквідації поривів та заміни тепломереж.
Зокрема, мешканці будинків на вул. Чорнобильській вже кілька років не мали у своїх квартирах гарячої води. Але з початком цього опалювального сезону святошинці отримали воду і тепло у домівки. Повністю відновили тепло- та водопостачання у дитячий садок і школу, що розташовані на вул. Туполєва.
30 жовтня обіяцяють повністю завершений капітальний ремонт бойлерної котельні на вул. Л. Курбаса, 14-А. Котельня, за словами голови району, кілька років не працювала та перебувала у занедбаному стані. Близько року тому райдержадміністрація взяла безгосподарський об’єкт на баланс та розпочала капітальний ремонт. І вже сьогодні у сусідніх будинках з’явилося опалення, а з 30 жовтня бойлер запрацює на повну силу і у мешканців з’явиться гаряча вода.
«Район має дуже старі мережі, тож проблем у житлово-комунальному господарстві вистачає. Особливо з початком опалювального сезону. Разом з тим, за вказівкою Олександра Попова, ми намагаємось оперативно ліквідовувати пошкодження теплотрас, щоб мешканці не мерзли у своїх квартирах та активно реагувати на будь-які звернення громади», – підкреслив С.Рюмшин.
Крім того, голова району побував у парку «Інтернаціональний», де зараз триває реконструкція. Наразі тут уже оновлено пішохідні доріжки, встановлено громадську вбиральню, реконструйовано систему освітлення. У планах – облаштування вело доріжки та скейт-парку.
За словами С.Рюмшина, цього року у районі розбито багато нових скверів і парків. «Олександр Попов поставив перед нами завдання – озеленити місто. Наш район завжди був зеленою оазою, але деякі рекреаційні зони були у занедбаному стані. Тому протягом року ми доклали максимум зусиль, аби повернути району статус зеленого. Крім того, у найближчому майбутньому ми плануємо розпочати реконструкцію ще декількох центральних парків – зокрема, «Юність», парку ім. Федори Пушиної та інші», – підкреслив голова району.