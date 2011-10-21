- Київ оголосив бій безладу. За непрезентабельність своїх територій персонально відповідатимуть керівники районів. Чи підготовано перелік місць і об’єктів, де треба навести лад?

Олександр ПОПОВ:

- Ця робота завершується. У нас є можливість отримувати інформацію, знову ж таки, завдяки партнерству з ОСН. Мені дуже легко тепер порівнювати ефективність роботи керівника району і відповідних служб і по факту бачити, що ж відбувається насправді, тому що кияни помічають більше. Така організація контролю дає мені можливість приймати об’єктивні рішення, і я переконаний, що всі районні адміністрації найближчим часом працюватимуть на всіх тих об’єктах, які сьогодні в неналежному санітарному стані.