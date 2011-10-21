- Наближається холодна пора, чи встигнуть комунальні служби відремонтувати під’їзди до заморозків? Дякую за те, що намагаєтесь розв’язати комунальні проблеми, яких не розв’язували десятиріччями. (Запитання від дописувача із Facebook)

Олександр ПОПОВ:

- На сьогодні виконано майже 40 відсотків робіт, які було заплановано на нинішній рік. Якщо не буде сильних заморозків, можна продовжити ці роботи навіть з початком зими. Ми контролюємо якість. Хочеться, щоб кошти використали за призначенням і роботи виконали високоякісно. Є громадський контроль через ОСН. І я прошу киян надавати інформацію щодо якості й термінів ремонту міському call-центру. Таким чином у нас є подвійний контроль цієї ситуації. Тому переконаний, що ремонт під’їздів, асфальтового покриття прибудинкових територій, ліфтів буде виконано в повному обсязі.