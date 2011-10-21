У Києві відбудеться V Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики

Київ. 18 жовтня. УНІАН. У Києві 21-23 відбудеться V Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Багряна осінь».

Як повідомляє прес-служба КМДА, захід проводиться Оболонською райдержадміністрацією і дитячо-юнацькою школою № 13 за підтримки міської влади.

У змаганнях братимуть участь 140 дівчат від 6 до 15 років, які представлятимуть команди з Харкова, Євпаторії, Феодосії, Сімферополя, Рівного, Кривого Рогу, Лозової, а також з Росії та Молдови.

Змагання проходитимуть в загальноосвітньому навчальному закладі № 104 (Пуща-Водиця).