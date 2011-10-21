У Києві відбудеться V Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики
15:56, 21 жовтня 2011Київ
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Київ. 18 жовтня. УНІАН. У Києві 21-23 відбудеться V Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Багряна осінь».
Як повідомляє прес-служба КМДА, захід проводиться Оболонською райдержадміністрацією і дитячо-юнацькою школою № 13 за підтримки міської влади.
У змаганнях братимуть участь 140 дівчат від 6 до 15 років, які представлятимуть команди з Харкова, Євпаторії, Феодосії, Сімферополя, Рівного, Кривого Рогу, Лозової, а також з Росії та Молдови.
Змагання проходитимуть в загальноосвітньому навчальному закладі № 104 (Пуща-Водиця).
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