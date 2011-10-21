- Олександре Павловичу, яка ситуація з опаленням на сьогодні? Чи все врахували керівники районів, які, власне, слухали від вас критику під час наради. Чи мають вони сьогодні моральне право “спокійно спати”?

Олександр ПОПОВ:

- Для будь-якого міста входження в опалювальний сезон — це передусім випробування для підприємців, що працюють у цьому напрямку, і, безумовно, для влади. Я добре пам’ятаю минулий сезон, коли ми майже місяць входили в стабільний режим подачі тепла, було багато обурень, скарг від населення. Тому цього року ми готувалися, і хочу віддати належне всім комунальним підприємствам — величезну роботу виконано, витрачено більше як 200 мільйонів гривень. Але, справді, лишилися такі питання, які “випали” з поля зору, на мою думку, передусім керівників районних державних адміністрацій, це їхня відповідальність. Цього року Київ найкраще подає тепло. Ми почали подачу трохи раніше, дитячі садки і школи підключили ще з 5 жовтня, а з 10-го — житлові будинки. На сьогодні у Києві тільки 0,9 відсотка житлових будинків лишаються без тепла. На це були об’єктивні причини. Я думаю, що за добу, максимум за дві, проблеми усунуть.