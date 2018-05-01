У Києві відкрито пам'ятник білоруському письменникові

У Києві офіційно відкрито пам`ятник Володимиру Короткевичу. Практично через 10 років після того, як відповідно президентським домовленостям між Олександром Лукашенко і Леонідом Кучмою, в Мінську біля будівлі українського посольства був встановлений пам`ятник українському кобзареві Тарасу Шевченкові. Пам`ятник Короткевичу також встановлено біля будівлі дипломатичної місії Білорусі в Україні.

До речі, спочатку планувалося, що в Києві буде встановлено пам`ятник Якубу Коласу, але пізніше, з невідомих причин вирішили вшанувати пам`ять більш сучасного білоруського письменника - Володимира Короткевича. Можливо, саме його біографія і фігура виявилася більш об`єднавчою для двох культур: Володимир Короткевич закінчив Київський національний університет імені Шевченка, на Київщині працював учителем, а його перший нарис "Земля під білими крилами" вперше побачив світ саме українською мовою.

"Мені здається, що дуже важко знайти такий яскравий приклад особистості, яка б так поєднувала, так об`єднувала наші народи, білоруську та українську культури. Володимир Короткевич - це та людина, яка знаходиться в когорті найвидатніших білорусів, представників білоруської культури, тому що він у своїй творчості передусім любив свою рідну землю - Білорусь, він любив свій народ. Він фактично одним з перших підкреслював, що Білорусь - це нація з європейськими коріннями, білоруси мають право на свою незалежність, державність. І я думаю, що він би сьогодні був би щасливий від того моменту, що саме тут, у Києві відкривається йому пам`ятник", - сказав на урочистій церемонії міністр культури Білорусі Павло Латушко.

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Ідею свого білоруського колеги підтримав і міністр культури України Михайло Кулиняк. "Постать Володимира Короткевича є знаковою як для Білорусі, так і для України, тому така подія дійсно є виявлення взаємної поваги наших народів до своїх традицій, культури", - зазначив він.

Один з авторів пам`ятника - скульптор Костянтин Селиханов зізнався, що робота була дуже складною, оскільки, за його словами, створювати пам`ятник сучаснику - набагато важче, ніж постаті на історичній відстані. "Література Короткевича була романтичного напряму, і все-таки його людська доля була непростою, і тому для нас це було певним професійним викликом, і сподіваюся, що цю справу ми виконали непогано", - розраховує скульптор.

Володимир Короткевич (1930-1984 роки життя) починав свою творчу біографію з поезії, але став відомим завдяки своїм історичним романам — "Дике полювання короля Стаха", "Чорний замок Ольшанський" тощо. У своїх численних художніх творах і літературознавчих статтях Володимир Короткевич звертався до спогадів про життя в Україні, досліджував творчість Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інших письменників України.