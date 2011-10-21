У Подільському районі почав працювати відремонтований дитсадок

Сьогодні, 21 жовтня 2011 року голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Петро Матвієнко урочисто відкрив дошкільний навчальний заклад №142 "Сонячний" (пр-т "Правди", 96а) після проведення в ньому робіт з капітального ремонту.

Як повідомляє прес-служба району, відтепер в садочку буде функціонувати 6 груп для дітей віком від 1 – го до 6 – ти років, 2 групи для дітей з короткотривалим перебуванням.