22 жовтня 2011 року на території Шевченківського району відбудеться районний осінній суботник з благоустрою
13:52, 21 жовтня 2011Київ
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Прибиратимуть у парку "Володимирська гірка", парку ім.Т.Г.Шевченка, парку "Сирецький гай" та парку "Нивки".
22 жовтня 2011 року на території Шевченківського району відбудеться районний осінній суботник з благоустрою, в якому візьмут участь співробітники адміністрації, працівники комунальних служб району та громадськість.
Як інформує прес-служба Шевченківської РДА, роботи по прибиранню території проходитимуть у парку "Володимирська гірка", парку ім.Т.Г.Шевченка, парку "Сирецький гай" та парку "Нивки".
Початок заходу о 9.00.
Усі бажаючі допомогти рідному району стати чистішим та охайнішим можуть долучитись до участі в суботнику.
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