22 жовтня 2011 року на території Шевченківського району відбудеться районний осінній суботник з благоустрою, в якому візьмут участь співробітники адміністрації, працівники комунальних служб району та громадськість.

Як інформує прес-служба Шевченківської РДА, роботи по прибиранню території проходитимуть у парку "Володимирська гірка", парку ім.Т.Г.Шевченка, парку "Сирецький гай" та парку "Нивки".

Початок заходу о 9.00.

Усі бажаючі допомогти рідному району стати чистішим та охайнішим можуть долучитись до участі в суботнику.