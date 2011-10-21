У Десянському районі пройшов Фестиваль творчості дітей та молоді з особливими потребами

20 жовтня у приміщенні Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації відбулося щорічне свято талантів дітей та молоді з функціональними обмеженнями, які прагнуть самореалізовуватися та бути активними учасниками громадського життя – Фестиваль творчості дітей та молоді з особливими потребами «Повір у себе».

Як повідомили у Деснянській райдержадміністрації м.Києва, сьогодні у районі проживає близько 2,5 тис. дітей та молоді з особливими потребами. Серед них чимало творчих особистостей, які, незважаючи на недугу, мають багато талантів та здібностей.

Тема цьогорічного Фестивалю – «Дружба». Учасники фестивалю ділилися емоціями та думками у своїх виступах і творчих роботах. Традиційно у рамках Фестивалю пройшла виставка творчих робіт та святковий концерт. Учасники змагалися у вокально-хоровому, хореографічному та естрадно-інструментальному жанрах, також декламували вірші та прозу. Усі вони були відзначені призами, а кращі – направлені на міський Фестиваль творчості дітей та молоді з особливими потребами.

Як зазначають організатори, Фестиваль збирає друзів та надихає молодь на подальшу творчість уже 13 років поспіль.

Мета фестивалю – не лише розкрити й розвинути у дітей приховані здібності, а насамперед відродити у них упевненість у собі, запалити у них життєдайний вогник, відшукати свою мету і здійснити її.