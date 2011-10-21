У Деснянському районі пройдуть просвітницькі акції з нагоди 860-річчя з дня народження князя Ігоря

З нагоди відзначення 860-річчя з дня народження новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича, головного героя давньоруської поеми “Слово о полку Ігоревім”, у Деснянському районі заплановано проведення низки заходів.

Як нагадують в адміністрації району, враховуючи важливість постаті князя Ігоря Святославовича, Верховна Рада України постановила урочисто відзначити цю подію на державному рівні (постанова Верховної Ради України від 07.09.2011 № 3708-VI).

На виконання цього рішення, у публічній бібліотеці ім. С.Олійника (вул. Жукова, 22) з 24 жовтня по 7 листопада пройде тематична полиця “Сонце світить на небі, а Ігор – князь в Русі”. З 25 жовтня по 9 листопада у бібліотеці ім. В.Кучера (вул. Курчатова, 9/21) буде організовано тематичну розкладку літератури “Гідний пам’яті народної…”.

Також, 4 листопада передбачено провести інформаційну годину “Історична постать на сторінках “Слова о полку Ігоревім” у бібліотеці для дітей № 115 (вул. Бальзака, 28); 8 листопада у бібліотеці для дітей ім. Ю.Гагаріна (вул. Курчатова, 9/21) проведуть бесіду за книгою “Слова о полку Ігоревім” “І оживають давні часи”; з 9 по 30 листопада у бібліотеці для дітей № 119 (вул. Жукова, 22) організують книжкову виставка “Князь Ігор Святославович – мужній захисник Батьківщини”.

А 17 листопада у Центральній районній бібліотеці № 141 (вул. Драйзера, 6) відбуться віртуальна мандрівка “Шляхами полку Ігоря Святославовича”.