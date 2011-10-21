Бригинець: В загибелі тварин у Київському зоопарку винен Черновецький

Своєю пасивністю Леонід Черновецький сприяє загибелі тварин у Київському зоопарку. На сьогодні вже створена тимчасова контрольна комісія Київради щодо перевірки діяльності Київського зоологічного парку, не може працювати, тому що рішення не підписане мером Києва.

Київський зоопарк, незважаючи те, що змінено його керівництво, так і не зміг вирішити проблем. Очевидно, що без серйозного втручання контрольної комісії, без допомоги депутатського корпусу, це питання не вирішити. Спроби сприяти покращенню ситуації, шукаючи одного винного - того чи іншого керівника зоопарку - не дають позитивного результату. Проблеми, які треба вирішувати, не стосуються якоїсь однієї людини, вони носять системний характер. Саме тому, і необхідне втручання депутатського корпусу.

Небажання Л. Черновецького підписувати це рішення, говорить про те, що мер (чи хтось із його найближчого оточення) боїться незалежного розслідування навколо подій в зоопарку. Це може означати, що вони причетні до якихось злочинів, які там, можливо, відбувались.

Я звернувся до Л. Черновецького з вимогою пришвидшити підписання рішення.

Нагадаю, що рішення «Про продовження діяльності тимчасової контрольної комісії Київради щодо перевірки діяльності Київського зоологічного парку» з новим головою було прийнято на сесії Київради 31 березня і воно досі не підписано, а значить комісія не чинна.

Олександр Бригинець - голова контрольної комісії Київради щодо перевірки діяльності Київського зоопарку, голова комісії Київради з питань культури та туризму.