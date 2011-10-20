У Будинку Петра розширять існуючу в ньому власну експозицію

Київ. 20 жовтня. УНІАН. Перший поверх Будиночку Петра, який певний час перебув у розпорядженні Музею історії Києва, звільняють для розширення власної існуючої експозиції «Будиночок Петра I у літописі київської благодійності».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

Депутат повідомив, що Київська міськдержадміністрація направила запит на включення у бюджет Києва 2012 року коштів на проведення ремонтно-реставраційних робіт у Будиночку Петра на вулиці Констянтинівській, 6/8. Про це О.БРИГИНЦЮ стало відомо з відповіді КМДА на звернення щодо надання інформації стосовно Будиночку Петра та недопущення виселення з нього Музею історії Києва.

Голова профільної комісії Київради зауважив, що на даний час перший поверх Будиночку Петра використовується Музеєм історії Києва під фондосховище для археологічної колекції, яку, незважаючи на опір музейних працівників, уже почала вивозити міська влада. Він нагадав, що керівники міста аргументували свої дії необхідністю термінового ремонту приміщення, хоча кошти на це в бюджеті були не передбачені.

«Достатньо дивно виглядала ситуація, коли, не маючи коштів на ремонт Будиночку Петра, Музей історії Києва поспішали виселити, порушуючи правила транспортування експонатів. Науковці били у дзвони, хвилюючись за цілісність музейних фондів, але влада їх не чула. Протести ж громадськості призвели до того, що гроші на реставрацію Будиночку Петра певно будуть знайдені», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Як пояснили у КМДА, на другому поверсі будинку розміщена постійно діюча експозиція «Будиночок Петра I у літописі київської благодійності», яку установа планує розширити за рахунок першого поверху будинку. Також необхідність звільнити приміщення полягає у планах КМДА використовувати його більш раціонально та змістовно.

«У мене як депутата і киянина досі залишається питання: чому в ситуації, коли у Музею історії Києва немає свого приміщення, Будиночок Петра звільняють для маловідомого музею, а не залишають будівлю для головного київського музею, який народився саме в цьому будинку», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він нагадав, що перший штат музею і його база розміщувалися у Будиночку Петра на Подолі.

Як повідомляв УНІАН, Музей історії Києва виселили із Кловського палацу 5 років тому. При цьому нове приміщення влада досі не надала музею.

29 серпня голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив про намір розмістити Музей історії Києва у скандальній новобудові біля станції метро “Театральна”.

Нині частина фондів Музею історії Києва також перебуває в Українському домі.