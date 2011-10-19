Київрада 27 жовтня розгляне питання щодо приміщення “Сяйва”

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Депутати Київради на сесії 27 жовтня розглянуть проект рішення про передачу приміщення за адресою вул. Червоноармійська, 6, відоме як приміщення книгарні “Сяйво”, комунальному підприємству «Муніципальний магазин» для організації в ньому сучасного комунального книжкового магазину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПУЗАНОВ.

За його інформацією, відповідний проект рішення підготовлено в КМДА.

«Потрібно поставити крапку в питанні приміщення книгарні «Сяйво». І приміщення, і книгарня належать виключно киянам», – наголосив О.ПУЗАНОВ.

Він відзначив, що проект рішення передбачає також унеможливлення перепрофілювання в подальшому цього магазину.

Також О.ПУЗАНОВ зауважив, що книгарня відчинить свої двері для відвідувачів 6 листопада, як і планувалось. Зараз у цьому приміщенні КП «Київжитлоспецексплуатація» здійснює ремонтні роботи. Вартість ремонту становить 300 тис. грн. Роботи вже виконані на 90%.

О.ПУЗАНОВ зазначив, що усі працівники ТОВ «Книгарня «Сяйво», яке до 1 січня 2010 року орендувало комунальне приміщення на Червоноармійській, 6, отримали запрошення стати співробітниками нового книжкового магазину.

“Поки ми не отримали відповідної реакції від них. Але користуючись присутністю ЗМІ, повторюю свою пропозицію, повторюю про готовність Головного управління торгівлі, яке буде безпосередньо керувати цим підприємством – книжковим магазином, прийняти на роботу цих людей та дати їм можливість працювати в тому приміщенні, де вони хочуть працювати”, - сказав він. О.ПУЗАНОВ запевнив, що влада має “доброзичливу, відкриту” позицію, якщо люди хочуть працювати в цьому приміщенні. “Але якщо люди хочуть отримати це приміщення, щоб робити бізнес – то, мабуть, це не той об’єкт, не ті стосунки”, - наголосив заступник голови КМДА.

За його словами, конкретно лист із пропозицією щодо працевлаштування колективу книгарні від імені ГУ торгівлі та побутового обслуговування населення було надіслано директору та головному бухгалтеру ТОВ «Книгарня «Сяйво».

О.ПУЗАНОВ також повідомив, що наразі запрошуються на роботу в муніципальний магазин і відомі менеджери, які зможуть дати книгарні “повноцінне життя”, забезпечити її конкурентноздатність.

За його інформацією, на теперішній час вже досягнуто згоди з 27 видавництвами та 10-ма відомими авторами з приводу того, що на момент відкриття магазину їхні книги будуть представлені на полицях книгарні. Загалом передбачено, що 10 тис. книжок буде в магазині станом на день відкриття.

Крім того, він нагадав про нову друкарську машину, яку мають намір представити киянам в оновленому книжковому магазині. О.ПУЗАНОВ запевнив, що влада Києва домовились про дуже вигідні для міста умови використання цієї машини – Espresso Book Machine - на першому етапі: “Цей екземпляр буде надано нам безкоштовно, як виставковий зразок. В разі, якщо нас задовольнить якість дурку і якщо це буде цікаво киянам, в разі, якщо вартість цієї машини буде адекватною, якщо це буде обгрунтовано, то ми зможемо викупити це обладнання по ціні, щодо якої ми будемо визначатись з дилером”.

Він повідомив, що ціна цієї машини в США становить 118 тис. дол., але для України вона коштуватиме дорожче через розмитнення. За попередніми підрахунками, вартість надрукованої на машині книги на 250 сторінок становитиме близько 60-70 грн. Швидкість друку складає для книги до 550 сторінок – 7 хвилин.

Коментуючи останні заяви ТОВ “Сяйва” щодо ситуації з приміщенням книгарні, О.ПУЗАНОВ запевнив, що термін дії договору оренди між Шевченківською РДА та ТОВ “Книгарня “Сяйво” закінчився 1 січня 2010 року, а тому ні про яке зобов’язання продовжити оренду цього приміщення за тим договором, мови не може йти. “На теперішній час можна лише укласти новий договір оренди. Але для цього треба пройти всю процедуру, яка передбачена, подати повний пакет документів тощо. На даний момент діючого договору в нас не має”, - сказав О.ПУЗАНОВ.

Однією з причин, через які не хочуть передавати приміщення на вул. Червоноармійській ТОВ “Сяйво”, О.ПУЗАНОВ назвав те, що відомо про “корпоративний конфлікт” в трудовому колективі товариства.

“Коли 50% статутного фонду належить організації з назвою “Орфей-1”, засновником якої, якщо я не помиляюсь, був громадянин України КЛІМАШЕНКО і другий громадянин – якого звинувачують у захопленні цієї книгарні в 2010 року, Ростислав КОРНІЄНКО. З урахуванням того, що 50% ТОВ “Книгарня “Сяйво” належить особі, яка причетна до рейдерського захоплення цього магазину, відповідно, ми вважаємо неможливим взагалі розглядати таке питання”, - сказав заступник голови КМДА.

В той же час адвокат книгарні “Сяйво” Олег КОРОЛЬ, який був присутній на прес-конференції, заперечив це.

“Я маю оригінал витягу з Єдиного держреєстру, де сказано, що ТОВ “Орфей” не входить до числа засновників книгарні “Сяйво”. Вас хтось дезінформує”, - сказав він, звертаючись до О.ПУЗАНОВА.

На це О.ПУЗАНОВ сказав, що готовий ознайомиться з цим документом, коли він надійде йому офіційним чином, та відповідно відреагувати.