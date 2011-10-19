Влада обіцяє, що Андріївський буде туристично-рекреаційною зоною

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Основною метою Концепції реставрації Андріївського узвозу є створення в історичному центрі Києва туристично-рекреаційної зони з розвинутою сучасною багатофункціональною інфраструктурою туристичного сервісу, задля збільшення кількості українських та іноземних туристів і подальшого розвитку міста як центру міжнародного туризму.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на ГУ містобудування та архітектури.

Фахівці управління відзначають, що, враховуючи високий рівень історико-культурної цінності вулиці, концептуальні архітектурні рішення базуються передусім на засадах реставрації та регенерації забудови.

В ГУ запевняють, що Андріївський узвіз залишатиметься після реконструкції пішохідним, але буде забезпечена можливість проїзду спецтранспорту – карет швидкої медичної допомоги, автомобілів пожежних та рятувальних служб міста.

Як зазначають фахівці, облаштування Андріївського узвозу, відповідно до Концепції, розробленої інститутом «УкрНДІпроектреставрація», розпочнеться з реконструкції мереж каналізації, водо- і теплопостачання, робіт з реставрації бруківки, озеленення, благоустрою вулиці. Також планується виконати в єдиному стилі ліхтарі, лави, вивіски на будинках тощо.

Сувенірна торгівля теж залишиться на узвозі, проте в дещо у видозміненому вигляді. Планується визначити чіткі торговельні місця і розробити типові тимчасові споруди для них.

Також передбачено реставрацію або реконструкцію фасадів. У залежності від статусу будинку це завдання ляже на власників споруд: району, міста або приватних осіб чи компаній.

Завершити роботи з благоустрою території, реставрації та ремонту забудови та реконструкції інженерних мереж на Андріївському узвозі заплановано до початку чемпіонату Євро-2012.

Поглиблення туристичного ресурсу Андріївського узвозу передбачається за рахунок реставрації об’єктів культурної спадщини, регенерації історичного середовища та благоустрою узвозу, модернізації інженерних мереж, реалізації комплексної програми щодо часткового або повного надання незадіяним спорудам нових функцій туристичного сервісу.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ заявляв, що влада домовилась з громадськістю Андріївського узвозу підписати Статут цієї вулиці.

Станом на сьогодні вже ведуться заплановані роботи на узвозі. 13 жовтня представники громадськості висловили занепокоєння можливим будівництвом нових багатоповерхівок на Андріївському узвозі під приводом «реконструкції». «Це ніякі не плани. І мене дивує намагання зробити з цього міф. На сьогоднішній день є два узгоджених проекти. Проект бізнес-центру «Поділ-плаза» на місці фабрики «Юність» у семиповерховому варіанті. Та готель з підземним паркінгом, восьмиповерховий. Цей проект також узгоджений», – зазначив член Національного союзу архітекторів України Георгій ДУХОВИЧНИЙ.

Крім того, у квітні депутат Київради, голова постійної комісії по культурі Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що після проведення реконструкції Андріївський узвіз може втратити свою унікальність. Він переконаний, що проект реконструкції, який планує втілити столична влада, повністю розмиває саму суть вулиці “Андріївський узвіз”.

За його даними, проект очевидно демонструє, що на узвозі планується звести 6 нових будівель, серед яких: офісний центр (Андріївський узвіз, 10 б), будівля з рестораном, виставковим залом і апартаментами (Андріївський узвіз, 6), 11-поверховий готельний комплекс з паркінгом та ресторанами (Андріївський узвіз, 14-16), а Замок Ричарда планується переобладнати під готель.