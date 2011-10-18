Попов доручив вирішити всі проблеми із подачею тепла у квартири киян
Протягом тижня
Київ. 18 жовтня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив керівникам районів та відповідним службам міста до кінця тижня вирішити всі технічні проблеми із подачею тепла у квартири киян.
Як повідомляє прес-служба КМДА, найбільше будинків, в яких існують проблеми із теплопостачанням, у Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах. Окрім того, є проблеми із подачею тепла у двох лікарнях та чотирьох дитячих навчальних закладах.
За даними КМДА, до опалення нині підключено 99,1% житлового фонду столиці. Але залишаються технічні проблеми із подачею тепла в окремі квартири та стояки. Їх мають ліквідувати районна влада та ЖЕКи.
«За подачу тепла в оселі киян персональну відповідальність несуть голови районів. Я дав їм сім днів на виправлення ситуації. До кінця тижня в усіх будинках повинно бути тепло», – зазначив О.ПОПОВ.