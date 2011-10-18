Попов доручив вирішити всі проблеми із подачею тепла у квартири киян

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив керівникам районів та відповідним службам міста до кінця тижня вирішити всі технічні проблеми із подачею тепла у квартири киян.

Як повідомляє прес-служба КМДА, найбільше будинків, в яких існують проблеми із теплопостачанням, у Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах. Окрім того, є проблеми із подачею тепла у двох лікарнях та чотирьох дитячих навчальних закладах.

За даними КМДА, до опалення нині підключено 99,1% житлового фонду столиці. Але залишаються технічні проблеми із подачею тепла в окремі квартири та стояки. Їх мають ліквідувати районна влада та ЖЕКи.

«За подачу тепла в оселі киян персональну відповідальність несуть голови районів. Я дав їм сім днів на виправлення ситуації. До кінця тижня в усіх будинках повинно бути тепло», – зазначив О.ПОПОВ.