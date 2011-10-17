За розклеювання оголошень у недозволеному місці - штраф

Київ. 17 жовтня. УНІАН. У Києві за розклеювання оголошень у недозволеному місці з порушників стягуватимуть штраф 1700 грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили у прес-службі, останнім часом самовільне розклеювання рекламних оголошень на елементах благоустрою Києва набуло глобальних масштабів. Зокрема, у місцях масового скупчення людей, на зупинках громадського транспорту, опорах освітлення, на об’єктах міської інфраструктури, будівлях міста тощо.

Основними порушниками благоустрою є приватні підприємці та комерційні структури, які рекламують свої послуги шляхом несанкціонованого розклеювання оголошень.

У прес-службі зазначили, що міські служби щоденно здійснюють роботи з очистки елементів благоустрою, але відразу після проведеної роботи з’являються нові рекламні оголошення. Комунальні служби несуть колосальні витрати на те, щоб зняти оголошення з об’єктів благоустрою. Наприклад, торік комунальному підприємству «Київміськсвітло» очищення понад 20 тисяч опор стовпів обійшлось у понад 2 млн. грн. Зокрема, на очищення одного стовпа з бюджету витрачають від 85 до 100 грн. Для цього застосовують спецтехніку або зривають оголошення вручну.

Особливо гостро питання несанкціонованого розклеювання оголошень на елементах благоустрою міста стає напередодні проведення Євро-2012, адже численні оголошення просто спотворюють столицю.

«Порушники часто розміщують оголошення на опорах освітлення, огорожах, дверях під’їздів, на зупинках громадського транспорту, нехтуючи правилами благоустрою. Проте порушників необхідно карати, адже Київ має бути чистим і комфортним. Наразі за розміщення рекламних оголошень в непризначених для цього місцях порушникам доведеться заплатити штраф у розмірі – 1 тис. 700 грн.», – наголосив начальник Головного управління контролю за благоустроєм Сергій САДОВОЙ.

Щоденно працівники профільного управління виявляють порушників, на яких складаються протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП зі штрафом для громадян – від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.

Так, з початку року спеціалістами Головного управління контролю за благоустроєм спільно з районними відділами благоустрою порушникам виписано 642 попереджувальні приписи та складено 182 протоколи про адміністративні правопорушення.