Інваліди поруч з нами

Неодноразово приходилося бачить, з якими складностями в нашому місті пересуваються інваліди. В останній раз, ледве не всі пасажири намагалися допомогти інваліду на візку потрапити у трамвай... Я пропоную передбачить якісь стимули для підприємств, щоб вони встановлювали пандуси, або напряму зобов`язати всіх - чи то ЖКГ, чи то охорони здоров`я, чи то транспортників — встановлювати ці спеціальні прилади.