24 жовтня визначать потенційних виконавців «Картки киянина»

Київ. 14 жовтня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс з відбору потенційних виконавців робіт із впровадження системи «Картка киянина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, організатором конкурсу виступило комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр».

Таке рішення було прийняте під час засідання конкурсної комісії, до якої входять керівники профільних управлінь КМДА і депутати Київради.

За словами голови комісії, заступника голови Київської міськдержадміністрації Руслана КРАМАРЕНКА, конкурсні пропозиції прийматимуться до 21 жовтня, а 24 жовтня відбудеться їхнє розкриття.

«Для цієї картки ми маємо передбачити багато функцій та розробити потужну систему захисту персональної інформації власників карток, отже це справа не одного дня. Але після запровадження, впевнений, кияни швидко оцінять переваги такої картки», – наголосив Р.КРАМАРЕНКО.

За його словами, умовами конкурсу передбачено, що у випадку неукледання договору про співробітництво з вини переможця конкурсу у місячний строк з дня визначення переможця конкурсу, результати конкурсу скасовуються і конкурсною комісією оголошується новий конкурс.

«Цим ми захищаємо себе від затягування процесу», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року було презентовано концепцію «Картки киянина». Тоді стало відомо, що влада Києва планує у жовтні розпочати експеримент із впровадження соціальної картки киянина.

“Впровадження пілотного проекту системи Картки киянина має на меті лише облік пільгових категорій жителів міста Києва, що мають право безкоштовного проїзду в метрополітені, а не надання пільг в цілому, які передбачені законами та надаються на рівні держави”, - пояснив тоді Р.КРАМАРЕНКО.

Щоб отримати картку киянина, громадянин має звернутися із заявою та відповідними документами до районного управління соціального захисту. Після проведення перевірки даних вони будуть передані до єдиного соціального реєстру міста і громадянину буде присовєно соціальний ідентифікаційний номер. Після цього людина обирає самостійно банк, в якому хоче обслуговуватись, і там замовляє картку. Видаватиметься картка киянина безкоштовно. Її отримання передбачено протягом тижня з дня зверення і подачі необхідних документів, перелік яких буде оприлюднено на сайті міської влади.

“Це буде пластикова банківська платіжна картка з контактним та безконтактним чіпом”, – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Передбачено, що соціальна картка зможе підтримувати близько 16 окремих незалежних додатків. Першочергові з них: соціально-фінансовий додаток, що дозволяє ідентифікувати клієнта; банківський платіжний додаток для проведення фінансових трансакцій; транспортний додаток, що дозволяє користуватися послугами метрополітену.

Експериментом в Києві буде охоплено близько 80 тисяч осіб – це категорії, яким столична влада надала право безкоштовного проїзду у метрополітені та інших видах комунального транспорту: студенти, школярі та інваліди з відповідними пільгами на проїзд від міської влади.