Київ у листопаді отримає 62 одиниці нової снігоприбиральної техніки

Київ. 14 жовтня. УНІАН. Київ у рамках підготовки до зими у листопаді отримає 62 одиниці нової снігоприбиральної техніки – малі та великі трактори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

“Трактори будуть поставлені в листопаді. Вони добавляться до тої техніки, яку ми маємо та купили у попередньому році. І ми вважаємо, що ми технікою, в принципі, оснащені нормально”, - зазначив він.

За інформацією О.МАЗУРЧАКА, ці нові трактори куплені за 10 млн. грн. “Виробництва Білорусі та Китаю. Є малі трактори “Фотон” – це китайське виробництво. А великі трактори, які найбльш потужні і добре себе зарекомендували, МТЗ – це білоруські”, - повідомив він.

За словами О.МАЗУРЧАКА, назвати загальну кількість техніки, яка буде залучена цієї зими у столиці до ліквідації наслідків снігопадів та ожеледиці, він зможе також у листопаді, коли завершиться відповідна підготовка, ремонт і техогляд усієї техніки, яка є у відповідних міських служб та організацій.

“Техніка є у трьох організаціях: у «Київатодорі», у ШЕДах та ЖЕКах, у «Київзеленбуді»... Але зараз уже ясно, що це буде не менше 300 одиниць. Ми хочемо просумирувати всю цю техінку по готовності, і після цього я вам зможу сказати, скільки її готово до роботи взимку, а не назвати просто її кількість”, - пояснив журналістам О.МАЗУРЧАК.