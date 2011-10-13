Влада таки має намір обмежити продаж алкоголю та тютюну

Київ. 13 жовтня. УНІАН. На офіційному інтернет-порталі столичної влади оприлюднено проект рішення Київради про заборону торгівлі в місті алкогольними та тютюновими виробами з 22.00 до 8.00.

Як зазначається у повідомленні про оприлюднення проекту рішення "Про врегулювання питання реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів в місті Києві", зауваження та пропозиції до нормативного акту приймаються до 29 жовтня ц.р. як у письмовому, так і в електронному вигляді.

Головним розробником проекту є голова депутатської групи «Соціальна справедливість» Алла ШЛАПАК.

Проектом передбачено заборонити реалізацію алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів на території Києва у стаціонарних об’єктах торгівлі та малих архітектурних формах, у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях; крім закладів ресторанного господарства, у період з 22.00 години вечора до 08.00 години ранку кожного дня, враховуючи вихідні дні та свята.

У свою чергу, виконавчому органу Київської міської ради - Київській міській державній адміністрації буде доручено у разі виявлення фактів порушення норм цього рішення ініціювати питання перед Регіональним управлінням департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів державної податкової адміністрації України у місті Києві щодо позбавлення ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями господарюючого суб’єкта.

Документ також передбачає посилення контролю за виконанням цього рішення з боку Адміністративної комісії КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2011 р. депутати Київради більшістю голосів скасували своє рішення від 23 грудня 2010 року, яким забороняли торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими та тютюновими виробами у кіосках. Цим рішенням заборонявся продаж вказаних товарів в тимчасових спорудах, площа яких менше 40 квадратних метрів.

Нормативний акт мав набути чинності 31 березня 2011 року, проте його дію було призупинено рішенням Київського окружного адміністративного суду.

У вересні Київрада задовольнила протест заступника прокурора Києва, в якому наголошувалося на невідповідності вказаної заборони законодавству України.

У протесті, зокрема, зазначалося, що господарська діяльність з виробництва і торгівлі алкогольними і тютюновими виробами підлягає ліцензуванню, зокрема, ліцензійні умови для провадження роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами визначено діючим законодавством України, а саме – встановлено, що місцем реалізації тютюнових виробів є торгове приміщення без обмеження площі, а для алкогольних напоїв – приміщення з торговельною площею не менш як 20 квадратних метрів.