В Київраді ініціюють пільгову оренду для муніципального театру «Київ»

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Постійна комісія Київради з питань культури та туризму прийняла рішення направити лист до структур Київської міської державної адміністрації - Головного управління культури та ГУ з питань власності - з проханням врегулювати ситуацію, що склалась довкола муніципального театру «Київ», який опинився під загрозою виселення з займаного приміщення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата фракції «БЮТ – Батьківщина» у Київраді, голови комісії з питань культури Олександра БРИГИНЦЯ.

«Війна київської влади з культурою триває. Цього разу під «роздачу» потрапив один із не багатьох театрів лівого берега Києва. Зрозуміло, що владу і бізнес цікавить приміщення цього театру, а не сам заклад культури, і заради цього приміщення вони готові на все. Сподіваюсь, Верховний суд виявить принциповість і не дасть рейдерам знищити муніципальний театр «Київ», - прокоментував О.БРИГИНЕЦЬ.

В повідомленні зазначається, що рішенням Господарського суду м. Києва від 25 листопада 2010 р. справа № 16/199 за позовом Головного управління комунальної власності м. Києва проти ТОВ «Муніципальний театр «Київ» позивачу було відмовлено у позові повністю. “Але КМДА на своїх спробах виселити театр на вулицю не зупинилась і звернулась до Верховного суду України з тією ж вимогою – розірвати договір оренди театру «Київ», - йдеться в розповсюдженому прес-службою О.БРИГИНЦЯ повідомленні.

Засідання суду щодо цієї справи призначено на 17 жовтня.

“Однією з причин постійних утисків з боку влади муніципального театру «Київ» є те, що театр не може сплачувати високу орендну плату”, - зазначається в коментарі О.БРИГИНЦЯ.

Зважаючи на це, комісія просить КМДА сприяти встановленню пільгової орендної ставки закладу культури, інформує прес-служба депутата.