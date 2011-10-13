Оголошено конкурс на кращий ескіз облаштування «Українського дому»

Київ. 13 жовтня. УНІАН. У Києві оголошено Всеукраїнський бліц-конкурс на визначення кращого ескізного проекту облаштування Центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» та прилеглої території парку Володимирська гірка».

Конкурс триватиме до 4 листопада 2011 року, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Організатор конкурсу – Головне управління містобудування та архітектури КМДА за підтримки Національної спілки архітекторів України.

До участі у конкурсі запрошуються фахівці та авторські колективи фахівців, які мають досвід розроблення проектів реконструкції і будівництва подібних міських об’єктів та ліцензію на проектування.

Засідання журі для підведення підсумків конкурсу має відбутися через 7 діб після завершення терміну подання конкурсних проектів.

За результатами конкурсу журі відбирає три кращі проектні пропозиції та встановлює три премії у розмірі:

перша премія: 20 000 тис. грн.;

друга премія: 15 000 тис. грн.;

третя премія: 10 000 тис. грн.

Автору, авторському колективу, який одержав першу премію, надається перевага для подальшої розробки та реалізації проекту.

Пакет конкурсних матеріалів учасники конкурсу можуть отримати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32, каб. 36, Головне управління містобудування та архітектури, тел. 235-10-25.