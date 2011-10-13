До опалення підключено вже більш як половина житлових будинків

Київ. 13 жовтня. УНІАН. У Києві станом на 9 годину 13 жовтня до централізованого опалення підключено 5 тис. 517 столичних будинків, що становить 51,2% від загальної кількості житлового фонду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління житлового господарства столиці.

Зокрема, підключені системи опалення житлових будинків до джерел теплопостачання у 469 будинках Голосіївського району, 323 – Дарницького, 512 – Деснянського та 625 – Дніпровського району міста. Також подано теплоносій і у 486 будинків Оболонського району, 249 – Печерського та 698 – Подільського районів. Уже обігріваються 504 будинки Святошинського, 901 – Солом’янського та 750 будинків Шевченківського районів.

Наразі вже з опаленням 98,8% дошкільних закладів та 93% шкіл та лікувальних установ.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 12 жовтня до централізованого опалення було підключено 3 тис. 433 будинки киян, або 32% від загальної кількості будинків житлового фонду.

Житловий фонд Києва включає близько 9,5 тис. будинків.