У місті продовжать впроваджувати роздільний збір сміття

Київ. 12 жовтня. УНІАН. Найближчим часом на київських вулицях встановлять 1 тис. 300 нових сітчастих контейнерів, функція яких полягає у забезпеченні роздільного збору побутових відходів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора комунального підприємства «Київкомунсервіс» Сергія МЕЛЬНИКА.

«Сортування побутових відходів не тільки зменшить навантаження на полігони, але й сприятиме збільшенню обсягів використання побутових відходів як вторинної сировини у різних галузях господарства», – запевнив С.МЕЛЬНИК.

Як нагадують в КМДА, наразі у столиці впроваджується двохконтейнерна технологічна схема роздільного збору побутових відходів. Вона передбачає розділення усіх відходів на стадії їх утворення на дві групи. Зокрема, йдеться про органічні (вологі) відходи, які здатні до біологічного розпаду (харчові відходи, гілки дерев тощо) та всі інші відходи (картон, папір, текстиль, поліетилен, пластмаса, шкіра, гума тощо), які можуть бути використані як вторинна сировина та ресурсозберігаючий компонент.

На сьогодні контейнерний парк не може забезпечити повноцінне впровадження роздільного збору побутових відходів, навіть не зважаючи на те, що за останній час кількість таких контейнерів у житловій забудові збільшилась удвічі (з 1,6 тис. до 3,2 тис. одиниць). За підрахунками комунальних служб, потреба столиці у контейнерах для роздільного збору складає не менше 10 тис. одиниць.

Нові контейнери для роздільного збору побутових відходів встановлюватимуть на контейнерних майданчиках не тільки у місцях загального користування, але й біля житлових будинків киян. Таким чином київська влада планує залучити якомога більшу кількість населення до сортування відходів у домашніх умовах.

Частина контейнерів буде передана до навчальних закладів міста.