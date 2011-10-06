НЕЦУ: Столична влада поклала око на 2 заповідні острова

- Київські чиновники шукають інвесторів для забудови островів Муромець і Долобецький. Такий висновок зробили фахівці Національного екологічного центру України, дослідивши деякі документи столичної влади.

Так, з протоколу засідання постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування і будівництва КМДА від 10 червня 2011 року стає відомо, що члени комісії одноголосно вирішили оголосити архітектурний конкурс на розробку концепції розвитку о. Муромець. Крім того стало відомо і про існування рішення Київради від 14.07.2011 №393/5780 "Про заходи щодо сприяння організації створення спортивної рекреаційної зони відпочинку на території гідропарку в м. Києві". Згідно із цим рішенням Київській міській державній адміністрації доручається провести конкурс для обрання найкращого проекту благоустрою та створення спортивної бази на острові Долобецький.

Острови Муромець і Долобецький – найбільші ділянки в м.Києві, яких досі не торкнулась забудова. Завдяки заповідному статусу, вони є останнім природним масивом Києва, які Київрада не роздала інвесторам. Нова київська влада сприймає це буквально – як подарунок від попередників і тому поспішає освоїти "заповідну" спадщину.

Під кодовою назвою "Острів Муромець" в цій історії криється велика ділянка заплави р. Дніпро на північ від Московського мосту і до гирла р. Десна (урочища Муромець, Бобрівня, Кільнище та парк Дружби народів). Загалом площа цієї всієї ділянки складає 700 гектарів. Острів Муромець та урочище "Бобрівня" мають статус заказників місцевого значення. Острів Долобецький входить до складу регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови". А парк Дружби народів ще з 1994 року зарезервований під створення об’єкту заповідного фонду. Таким чином всі зазначені природні території знаходяться під охороною держави. За ініціативою Президента України Віктора Януковича, дніпровські острови найближчим часом повинні увійти до складу національного природного парку "Голосіївський".

Однією з головних причин охороняти дніпровські острови в Києві є те, що вони входять до складу Дніпровського екологічного коридору – головного шляху сезонних міграцій для більшості європейських птахів. Навіть у чинному генеральному плані Києва на островах не заплановано жодної забудови, а самі вони названі "водно-зеленим діаметром", передбаченим для міграції птахів.

Інвестори не прийдуть для того, щоб встановити таблички "Природно-заповідний фонд. Охороняється державою" і лавки. Вони прийдуть із намірами масштабної рекреаційної забудови, яка зможе повернути їм кошти, вкладені у будівництво і проектування.

Олексій Василюк. Долучився до Національного екологічного центру України в 2001 році, з 2004 по 2011 рік очолював Молодіжне відділення НЕЦУ. З березня 2008 року – заступник голови НЕЦУ. Співзасновник Дружини охорони природи "Зелене Майбутнє" та благодійного фонду "Київська ландшафтна ініціатива". Автор низки наукових обґрунтувань на створення об’єктів природно-заповідного фонду.